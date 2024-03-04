В ГПК Белоруссии опровергли заявления Литвы об усилении погранпунктов

За выходные очередь фур выросла на 300 единиц, заявили в погранкомитете

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Заявления литовской стороны об увеличении числа сотрудников в двух оставшихся на границе автодорожных пунктах пропуска не соответствуют действительности. Об этом заявили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

"За выходные очередь фур в Литву выросла на 300 единиц. По состоянию на 10:00 самым загруженным направлением [въезда автотранспорта из Белоруссии в страны Евросоюза] остается литовское, здесь фиксируется 1 500 грузовиков. Литовская сторона заявляла о планируемом увеличении числа сотрудников в погранпереходах за счет высвободившегося ресурса. Вместе с тем сопредельные контрольные службы после закрытия 1 марта двух пунктов пропуска оформили 34% фур от нормы, а за выходные - 31%. То есть заявления должностных лиц Литвы не соответствуют действительности", - говорится в сообщении погранкомитета.

Через единственный функционирующий латвийский пункт пропуска "Патерниеки" (сопредельный белорусский - "Григоровщина") в страны ЕС за выходные дни въехало 50% фур от нормы, а через польский пункт пропуска "Кукурыки" ("Козловичи") - 62%, сообщили в ГПК.

Литва под предлогом обеспечения национальной безопасности с 1 марта закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" ("Котловка") и "Райгардас" ("Привалка"). По оценке белорусского погранкомитета, после закрытия пунктов пропуска ежесуточное количество грузовиков, фактически пропускаемых литовской стороной на свою территорию, снизится примерно на 40%. МИД Белоруссии заявил, что Минск будет вынужден жестко отреагировать на крайне недружественные действия Вильнюса "с учетом интересов своих граждан и, насколько это возможно, жителей соседних стран".

Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза ранее под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют два из шести КПП, также только два из шести пунктов пропуска работают на польской границе. На границе Латвии и Белоруссии работает один из двух автодорожных пунктов пропуска.