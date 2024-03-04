На ВДНХ в Москве подготовили программу празднования к 8 марта

Гостей и жителей столицы приглашают принять участие в экскурсиях, мастер-классах и лекциях

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Экскурсии, мастер-классы и лекции ждут гостей ВДНХ в Москве в честь Международного женского дня. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Главная выставка страны традиционно подготовила насыщенную программу, приуроченную к Международному женскому дню. Гостей и жителей столицы приглашают принять участие в экскурсиях, мастер-классах и лекциях. Большинство мероприятий бесплатные, необходима регистрация", - говорится в сообщении.

В частности, 8 марта пройдет обзорная экскурсия "Женские образы ВДНХ", гости которой смогут рассмотреть скульптурные украшения фасадов павильонов и узнать, какой вклад женщины внесли в создание выставки. В Музее славянской письменности "Слово" расскажут, какую роль сыграли женщины в развитии грамотности и русской словесности в России, а в павильоне "Атом" - об их роли в Советском атомном проекте. Также здесь состоится научный фестиваль "Атомная гармония", посвященный женщинам в атомной отрасли, на нем гости смогут принять участие в иммерсивной игре, пройти квест, увидеть световое шоу и получить подарки.

Кроме того, 8 марта в экоцентре "Цветоводство" пройдет мастер-класс по изготовлению праздничных открыток. С 8 по 10 марта в павильоне "Нефть" покажут презентацию, которая повествует о вкладе женщин в нефтяную промышленность. 9 марта в павильоне "Рабочий и колхозница" представят музыкальный спектакль "Деушки, жонки да баушки: женские образы в народных традиционных песнях Русского Севера". А 10 марта в центре "Космонавтика и авиация" состоится экскурсия-лекция "Ароматы космоса", где расскажут о связи между космосом и парфюмерией.

В пресс-службе добавили, что запланированы и специальные акции, например, 8 марта павильон "Атом" станет одной из площадок Всероссийской акции "Вам, любимые!", где волонтеры будут дарить женщинам цветы. А c 13:00 на Центральной аллее ВДНХ и с 14:00 до 15:00 в павильоне №22 дарить цветы будет один из героев выставки "В Далекой-далекой Галактике" Дарт Вейдер.