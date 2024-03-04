Голикова: число несчастных случаев с тяжелыми травмами на производстве снизилось на 14%

Число пострадавших со смертельным исходом в результате несчастных случаев на производстве сократилось почти на 20%, сообщила вице-премьер РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Число несчастных случаев с тяжелыми травмами на производстве в 2023 году снизилось почти на 14% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению в 2024 году IX Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ- 2024).

"По данным Роструда, за 2023 год по сравнению с 2022 годом количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями сократилось почти на 14%, а количество пострадавших со смертельным исходом в результате несчастных случаев на производстве тоже сократилось почти на 20%", - сказала она на площадке выставки-форума "Россия".

По ее словам, 65% несчастных случаев связаны с человеческим фактором, в частности, с организацией работ.

"Финансовое обеспечение - в 2023 году на эти цели (охрану труда - прим. ТАСС) было выделено 20,9 млрд рублей. <...> В 2024-2026 годы объемы ассигнований растут, запланированы объемы [в 2024 году] - 28,7 млрд рублей, [в 2025 году] - 33,7 млрд рублей, [в 2026 году] - 39,2 млрд рублей", - уточнила она.

Всероссийская неделя охраны труда проводится ежегодно с 2015 года, организатором выступает Минтруд РФ, оператором - Фонд Росконгресс. В прошлом году ВНОТ проходила с 26 по 29 сентября в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.