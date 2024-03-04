Блогер-пианист Баньяти станет ведущим премии интернет-контента на фестивале молодежи

Блогеры-иностранцы станут ведущими премии впервые, сообщили в Институте развития интернета, который является организатором премии

СИРИУС, 4 марта. /ТАСС/. Итальянский пианист и деятель российской блогосферы Лоренцо Баньяти станет первым иностранным ведущим Национальной премии интернет-контента. Об этом артист сообщил ТАСС в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.

"Я буду ведущим на Премии интернет-контента, и у меня будет короткое выступление, сыграю произведение классического российского композитора", - сказал музыкант.

Также ведущей мероприятия станет известная в России фуд-блогер, иранка Ромина Багери. Блогеры-иностранцы станут ведущими премии впервые, сообщили ТАСС в Институте развития интернета, который является организатором премии. Кроме того, соведущими премии станут сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович и певица Люся Чеботина.

Выпускник Венецианской консерватории Лоренцо Баньяти четыре года живет и гастролирует в России, где успел выучить русский язык и создать популярный в русскоязычном пространстве блог. Об этом он рассказал ТАСС. "Моя цель изначально была говорить в соцсетях о языках, наших культурах, еде, чтобы сблизить аудиторию с классической музыкой, которая часто кажется скучной. Я вижу, что люди с моего блога переходят на музыку, посещают мои концерты, и это прекрасно", - отметил пианист.

О премии

Национальная премия интернет-контента проводится в третий раз. Первая часть церемонии награждения победителей пройдет 5 марта в концертном комплексе "Роза холл" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие для его участников продолжится на федеральной территории "Сириус" масштабным мультижанровым шоу под открытым небом - "Звездной ночью Премии ИРИ". Вторая часть III Национальной премии интернет-контента пройдет 30 мая 2024 года в Москве.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.