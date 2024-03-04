Рособрнадзор проверит готовность техники перед ЕГЭ

Участие в тренировках примет около 32 тыс. специалистов и более 33 тыс. выпускников

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен провести 5 марта тренировочную сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ), чтобы проверить готовность техники и специалистов к началу кампании по сдаче. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом досрочного ЕГЭ пройдет 5 марта в 86 регионах России и образовательных организациях за рубежом. В ходе тренировки будет протестирована работа системы видеонаблюдения на ЕГЭ, а специалисты пунктов проведения экзаменов (ППЭ) проверят работу оборудования, используемого для получения экзаменационных материалов, печати и сканирования экзаменационных работ в штабе и аудиториях ППЭ. Поучаствовать в тренировке смогут и выпускники, которым будет предложено выполнить экзаменационную работу по биологии, английскому языку или информатике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в тренировках примет около 32 тыс. специалистов и более 33 тыс. выпускников. Кроме того, 6 марта пробный ЕГЭ по истории сдаст руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев вместе с родителями выпускников московских школ. "Рособрнадзор задумал и реализует данную акцию, чтобы родители смогли сами принять участие в экзамене, познакомиться с правилами и процедурой ЕГЭ на собственном опыте, объяснить все нюансы своим детям и убедить их, что бояться на экзамене нечего", - сообщили в пресс-службе.

Досрочный период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной - с 23 мая по 1 июля.