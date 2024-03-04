В Приморье населенным пунктам юга не угрожает переход огня от природных пожаров

В гидрометцентре региона сообщили, что до конца недели серьезных осадков в крае не ожидают

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Угроза распространения огня от природных пожаров на населенные пункты юга Приморского края отсутствует, сообщили ТАСС в региональном министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

"Распространения огня нет, угроз населенным пунктам тоже", - сообщили в ведомстве.

Особый противопожарный режим (ОПР) введен в понедельник на территории Хасанского муниципального округа - на юге Приморского края. Эта мера вызвана ростом ландшафтных пожаров, а также установлением сухой и ветреной погоды. В Приморском гидрометцентре сообщили, что до конца недели серьезных осадков в крае не ожидается, только 8 марта пройдет небольшой и умеренный снег. Требования особого противопожарного режима устанавливают запрет на посещение лесов, въезд транспортных средств в лесные массивы, разведение костров в лесах, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, сухой травы, листвы и камыша.

На утро понедельника в Приморском крае было зарегистрировано три природных пожара общей площадью 4,9 тыс. га, в том числе один площадью 100 га, на территории национального парка "Земля леопарда".