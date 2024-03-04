Мединский заявил, что число погибших в войну мирных советских граждан будет уточняться

По словам председателя РВИО, с 1990-х годов постоянно проводятся новые исследования, появились новые методики подсчетов потерь

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Число погибших мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны будет еще уточняться, это предварительно от 13,5 млн до 16 млн, а по некоторым данным, и до 18 млн человек. Об этом сообщил председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский на презентации книги историка Егора Яковлева "Нацистский геноцид народов СССР".

"Все это подлежит дальнейшему уточнению, и мы говорим - от 13,7 млн до 15-16 млн и даже 18 млн человек (погибших в годы войны граждан СССР - прим. ТАСС). <…> Это существенно больше, чем тех, кто с оружием в руках защищал нашу землю. И это говорит о том, что страну хотели уничтожить, причем, хотели уничтожить всех - вне зависимости от того, оказывали ли они вооруженное сопротивление", - сказал Мединский.

По его словам, с 1990-х годов постоянно проводятся новые исследования, появились новые методики подсчетов потерь, что позволяет уточнять ранее представленные обобщенные цифры.

Помощник президента привел, в частности, данные Минобороны РФ, по которым число погибших в боях и умерших от ран бойцов Красной армии составляет 8,6 млн человек, а погибших мирных жителей - 13,7 миллиона. По словам Мединского, в общую цифру потерь среди мирного населения вошло примерно 600 тыс. погибших в блокадном Ленинграде, однако "их очевидно больше - 1 млн плюс, и посчитать окончательно мы не можем". Также, добавил он, сюда не включены те мирные жители, которые оказались в фашистских концлагерях, не известно точно и количество жертв авианалетов. Кроме того, никак не учтены партизаны, оказавшиеся под видом военных в концлагерях, или же погибшие сотрудники НКВД.

В целом общее число жертв советского народа в годы Великой Отечественной войны, согласно последним озвученным "каноническим" данным, составляет 26,6 млн человек, напомнил Мединский. Он уточнил, что эта цифра посчитана "не по учетным карточкам, не по паспортам", поскольку "при таких масштабах вести учет по каждому человеку фактически невозможно".

По словам Мединского, данные о геноциде советского народа впервые были включены в новый школьный учебник истории, в советские годы говорить об этом было не принято.

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