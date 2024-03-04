Старт автопробега "Земная орбита Юрия Гагарина. Поехали!" состоится в Москве 5 марта

Автопробег пройдет по 20 городам и поселкам стран СНГ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Автопробег-экспедиция "Земная орбита Юрия Гагарина. Поехали!" охватит 20 населенных пунктов стран СНГ и продлится 17 дней. Старт мероприятию дадут в Москве 5 марта, сообщили в пресс-службе Мосгордумы.

"5 марта, во вторник, в 11:00 от Музея космонавтики будет дан старт масштабному автопробегу-экспедиции "Земная орбита Юрия Гагарина. Поехали!" в честь 90-летия со дня рождения первого космонавта. Автопробег пройдет по 20 городам и поселкам стран СНГ в течение 17 дней и будет включать в себя лектории, выступления выдающихся деятелей ракетно-космической отрасли и культурно-массовые события", - написано в сообщении.

Отмечается, что в церемонии открытия примут участие: председатель Мосгордумы Алексей Шапошников; Герой Российской Федерации, депутат Мосгордумы, летчик-космонавт РФ, президент Ассоциации музеев космонавтики России Олег Артемьев; дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, почетный президент Ассоциации музеев космонавтики России Владимир Джанибеков; директор мемориального музея космонавтики Наталья Артюхина; исполнительный директор фонда "Русские Витязи" Юрий Желтоногин; директор часовой компании "Русское время", член Федерации космонавтики России Владлен Невзоров.

О маршруте

"Музей космонавтики станет отправной точкой грандиозного мероприятия - автопробега-экспедиции по городам и поселкам, связанным с биографией первого человека в космосе Юрия Алексеевича Гагарина. Это событие является частью уникального международного проекта "Земная орбита Юрия Гагарина. Поехали!" общероссийской общественной организации "Ассоциация музеев космонавтики России" и Фонда содействия авиации "Русские Витязи". Проект призван сохранять историческую память о космических достижениях и популяризировать современные свершения в ракетно-космической отрасли", - уточнили в Мосгордуме.

Автопробег рассчитан на 7 тыс. км и объединит между собой главные компании космической инженерии, ведущие музеи космонавтики и образовательные учреждения, названные в честь великих космических героев, которые были связаны с жизнью Гагарина. Участники акции отправятся в Люберцы, Жуковский, Звездный городок, Королев, Боровск, Калугу, Гагарин, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Шоршелы, Ульяновск, Саратов, Энгельс, Самару, Оренбург, Орск, Актобе, Байконур и вернутся в Москву.

"В рамках автопробега запланировано множество значимых мероприятий, в том числе торжественные возложения цветов к памятникам Ю. А. Гагарина и творцов космической эры, а 20 марта на знаменитом космодроме Байконур на стартовой площадке №1 "Гагаринский старт" пройдет торжественный митинг и праздничный концерт в городе Байконур, в канун перед стартом международного российско-белорусского экипажа", - анонсировали в парламенте.

По завершении автопробега планируется выход фильма о Гагарине и о связанных с ним достижениях в космической отрасли. "Появление космических музеев - уникальная визитная карточка именно нашей Родины", - заключили в Московской городской думе.