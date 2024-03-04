Система распознавания лиц в Москве обнаружила более 26 тыс. человек в розыске

Число преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось в 2,7 раза по сравнению с 2010 годом

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Свыше 26 тыс. человек, находившихся в розыске, были обнаружены в Москве с 2020 года с помощью системы, распознающей лица. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"За последние 13 лет общее количество квартирных краж сократилось в 35 раз, разбоев - в 10 раз, грабежей - в 14 раз. Число преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось в 2,7 раза по сравнению с 2010 года. Решающий вклад в профилактику правонарушений и снижение уровня преступности вносит стоящая на вооружении московских полицейских городская система видеонаблюдения, насчитывающая порядка 230 тыс. видеокамер, установленных на объектах городской инфраструктуры", - значится в сообщении.

Отмечается, что с 2020 года у городе работает система видеоаналитики с использованием технологии распознавания лиц. "С помощью этой системы было установлено более 26 тыс. человек, находящихся в розыске", - подчеркнули в мэрии.

Кроме того, начиная с 2015 года в Москве в 13 раз уменьшилось количество краж и угонов автомобилей - с 8,7 тыс. до 676 случаев в год. "Этому способствует СПО "Паутина" - специальная система для розыска автомобилей с помощью камер фотовидеофиксации, разработанная в столице при поддержке правительства Москвы. На сегодняшний день к ней подключены все регионы страны за исключением новых территорий", - пояснили в пресс-службе мэра и правительства столицы.