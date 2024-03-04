Эксперт заявил, что фестиваль молодежи важен для будущих переговоров на мировой арене

Директор Исследовательского центра БРИКС У Фэй отметил, что сейчас нет таких фестивалей молодежи, как нынешний

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Проведение Всемирного фестиваля молодежи имеет важное значение для мира, многие страны и люди хотят слышать голос России. Такое мнение высказал директор Исследовательского центра БРИКС (Китай) У Фэй.

"Здесь много молодых людей, я видел флаги многих стран. Это очень важно для мира", - отметил эксперт. "Сейчас нет таких фестивалей молодежи, как нынешний", - констатировал У Фэй, выступая в ходе мастерской международного дискуссионного клуба "Валдай" "Мозаичное единство или плавильный котел: возможен ли диалог о ценностях на стыке разных культур?" в рамках фестиваля.

По мнению главы исследовательского центра, на Западе не готовы слышать мнение молодого поколения. "В будущем [на международной арене] важен диалог, но гораздо более важно, кто в нем будет участвовать. И это молодежь, - сказал он. - Необходима подготовленность молодежи к началу [подобного] диалога".

"Раньше голос России никому не был важен. Сейчас многие страны, люди хотят слышать голос России", - подчеркнул эксперт.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.