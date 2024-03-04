Панельная дискуссия на Всемирном фестивале молодежи в "Сириусе". Видеотрансляция

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На Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории "Сириус" проходит панельная дискуссия "Будущее глобальной энергетики: от замыкания ядерного цикла к энергетике звезд". В ходе сессии примут участие молодые ученые из ведущих российских и зарубежных стран. Ожидается, что научные центры представят масштабные установки и исследования, направленные на создание неисчерпаемых источников энергии для человечества.

Фестиваль проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.