В Алма-Ате возобновило работу закрытое после землетрясения метро

Метрополитен ранее информировал, что в целях обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена будут проводиться работы по обследованию тоннелей

АЛМА-АТА, 4 марта. /ТАСС/. Метро в Алма-Ате возобновило работу после обследования тоннелей на предмет разрушений. Об этом сообщили в метрополитене города.

"Метрополитен Алма-Аты возобновил свою работу в штатном режиме. <...> проведены работы по обследованию тоннелей, <...> никаких разрушений на территории метро не обнаружено", сообщили в пресс-службе.

Ранее метрополитен информировал, что в целях обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена будут проводиться работы по обследованию тоннелей.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник с эпицентром в 31 км к югу от Алма-Аты. В самом городе интенсивность подземных толчков составила 5 баллов, сообщили в МЧС республики. Спустя два часа в городе зафиксировали еще одно землетрясение меньшей интенсивности. По данным властей, жертв и разрушений нет.