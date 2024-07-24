Путин подписал закон об отсрочке от призыва сотрудников прокуратуры и СК

По закону отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и специальными званиями во время такой службы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, распространяющий отсрочку от призыва на военную службу на сотрудников прокуратуры и следственных органов и учреждениях Следственного комитета. Документ опубликован на портале правовой информации.

По действующим нормам, отсрочка от призыва предоставляется служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий.

Теперь отсрочка также распространяется на служащих прокуратуры, следственных органов и учреждениях СК. По закону, отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и специальными званиями во время такой службы.

Помимо этого, проходящий военную службу по контракту может быть досрочно уволен в связи с переходом на службу в прокуратуру или СК. Одновременно закон освобождает данных граждан от военных сборов.

Кроме того, сотрудники попадают на специальный воинский учет, порядок и особенности которого определит кабмин РФ. Такие нормы уже действуют в отношении служащих ОВД, Росгвардии, ФССП, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов ФСИН на должностях рядового и начальствующего состава.

О пребывании в резерве

Закон расширяет возможности для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве. По ранее действующим нормам, контракт могли заключать не имеющие иностранного гражданства или вида на жительство, пребывающие в запасе и проходившие военную службу или завершившие обучение по программам военной подготовки.

Новые нормы устанавливают, что возможность заключать контракт о пребывании в резерве появятся у граждан, ранее пребывавших в добровольческих формированиях. Кроме того, право о заключении такого контракта получат сотрудники Росгвардии, Государственной противопожарной службы, МВД, ФССП, таможенных органов РФ, органов и организаций прокуратуры РФ, а также следственных органов и учреждений СК и учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Речь идет о сотрудниках, которые не проходили военную службу, но имеют спецзвания и зачислены в запас.

Законом также устанавливается, что назначение гражданина на должность судьи будет являться основанием для исключения из мобилизационного людского резерва.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.