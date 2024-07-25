В Петербурге пройдет генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ

Днем для прохода кораблей разведут мосты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. В Петербурге при разведенных в светлое время суток мостах пройдет генеральная репетиция Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ. Об этом сообщил на своем официальном Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"28 июля, в воскресенье, в нашем городе пройдет Главный военно-морской парад России. А 25 июля, в четверг, будет день его репетиции. Для прохода кораблей во время парада и его репетиции в Петербурге разведут мосты. Понимаем, что в эти часы могут быть дела, и автомобилистам нужен альтернативный маршрут", - написал глава города.

Как ранее сообщал ТАСС, проезд по участкам внутригородской платной магистрали Западный скоростной диаметр (ЗСД) в дни репетиции и проведения парада сделают бесплатным. Также 25 и 28 июля будет проводиться разводка центральных мостов - Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного, которые связывают между собой районы Петербурга. Помимо этого, с 25 по 29 июля движение спортивных парусных, прогулочных, других маломерных судов и гидроциклов будет запрещено на ряде участков Финского залива, Невы и на некоторых каналах в Санкт-Петербурге.

Город готовится

В Петербурге, по опыту прошлых лет, генеральная репетиция Главного военно-морского парада пройдет при участии зрителей. Праздничное настроение собравшимся создадут не только корабли, но и тематическое оформление города, которое по плану должно быть завершено как раз к 25 июля. Набережные, улицы и мосты в городе украсят без малого 1,5 тыс. элементов, в том числе консоли на опорах освещения, флаги (российский триколор и Андреевский флаг), флагштоки и перетяжки на тросовых конструкциях. Кроме того, на Петровском спуске Адмиралтейской набережной и на пересечении Адмиралтейской набережной и Сенатской площади установят светодиодные экраны общей площадью 250 кв. м для трансляции традиционного праздничного концерта на Дворцовой.

Еще одним украшением праздника станет эсминец "Цзяо Цзуо" Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, который накануне прибыл в Санкт-Петербург. Корабль пришвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта напротив Церкви Успения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове - по предварительной информации на него даже можно будет попасть с небольшой экскурсией в субботу, 27 июля. Также для участия в параде в Петербург прибыла делегация Кубы во главе с командующим Военно-морскими силами республики Луисом Рейесом Лопесом.

Главный военно-морской парад состоится в этом году в Петербурге 28 июля, практика его проведения в День ВМФ возобновилась с 2017 года.