"Магарач" планирует импортозаместить саженцы винограда сорта "Феркаль"

Речь идет о создании безвирусного материала для закладки маточных насаждений в питомниках Крымского полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН, расположенный в Республике Крым, планирует высадить виноград сорта "Феркаль" в рамках импортозамещения, сообщил журналистам во время пресс-тура Минсельхоза региона директор института Владимир Лиховской.

"В лаборатории мы размножаем "Феркаль" - сорт, устойчивый к активной извести. Виноградари Севастополя сейчас активно приобретают саженцы этого сорта из-за границы. Следующий наш этап - это 4 га саженцев "Феркаль", наша основная задача - импортозаместить этот материал. Мы должны дать отрасли безвирусный материал для закладки маточных насаждений в питомниководческих хозяйствах, потому что сейчас то, что выращивают наши питомники, везде присутствуют вирусные заболевания, в том числе бактериальный рак. Практически все саженцы, которые приходят из-за границы, поставляются нам на тестирование - все они заражены бактериальным раком", - сказал Лиховской.

Он пояснил, что бактериальный рак забивает сосуды и значительно сокращает срок жизни растения. Здоровый куст винограда живет около 50 лет, а зараженный бактериальным раком - 20-25 лет.

"Крупнейшие виноградари Крыма закупают этот сорт из-за границы, я думаю, в объеме порядка нескольких миллионов саженцев. Мы планируем получить как минимум 1,5 млн саженцев", - отметил глава института.

О безвирусном маточнике института

В безвирусном маточнике "Магарача" в 2025 году планируют собрать первые 0,5 млн черенков, рассказал Лиховской. "Первый урожай саженцев мы получим в 2025 году, когда начнется лозоношение - порядка 0,5 млн черенков. С посадки 2023 года планируем получить еще около 1 млн [черенков] через четыре года", - заявил он.

Сейчас институт нацелен на возрождение питомниководства. "У нас был прививочный комплекс, который мы не так давно восстановили. Он не работал 12 лет, с 2011 года, когда нас начал уничтожать Виктор Янукович (экс-президент Украины), который снес наш винзавод в селе Отрадном, раскорчевал виноградники и начал растаскивать земли института. С приходом России мы начали восстанавливать прививочный комплекс, в 2019 году сделали первые прививки примерно 17 тыс. саженцев, затем нарастили темпы и в 2024 году привили уже около 0,5 млн саженцев", - проинформировал Лиховской.

По его словам, безвирусный маточник элитной категории - единственный в стране - был заложен институтом в 2021 году. Здесь прививают саженцы для получения лозы, которая менее подвержена болезням. В маточнике заложен сорт "Кобер 5ББ", на который можно привить практически любой сорт винограда. Есть посадки 2021 года на площади 6 га и посадки 2023 года на площади 10 га.