Брейнрот — "слово года". Как интернет-абсурд влияет на наше мышление

Американские исследователи выяснили, что языковые модели, обученные на брейнрот-контенте, начинают терять когнитивные способности — прежде всего способность логически рассуждать. Это явление напоминает эффект короткого развлекательного контента на человеческий мозг, вызывающий информационное выгорание. Если машине с этим справиться тяжело, то как бороться человеку? Рассказываем о феномене брейнрот-контента и о том, как с ним совладать

Машины тоже не застрахованы

В ходе эксперимента специалисты обучили две языковые модели на разных типах данных. Первая получала привычные для таких систем тексты, а вторая — короткие посты из социальных сетей, насыщенные сенсационными и рекламными фразами вроде "вау", "смотри" или "только сегодня". Выяснилось, что модели, обученные на подобном некачественном материале, не только теряли когнитивную гибкость, но и гораздо хуже поддавались последующему переобучению.

Не то, чем кажется

Сам по себе брейнрот — это своеобразный гипнотический и сюрреалистический коктейль из повторяющихся бессмысленных звуков наподобие детской игры в "купи слона". После просмотра подобных роликов мозг невольно начинает давать сбой.

И это не случайно. За мемом скрывается куда более масштабный феномен, заложенный в названии данного явления, — брейнрот. Это понятие буквально означает "гниение мозга" ("brain rot"), и в декабре Оксфордский словарь английского языка даже объявил его словом 2024 года. По словам академического директора ООО "Онлайн институт Смарт", доктора философских наук, психолога Дарьи Гребенюк, это слово отражает влияние технологий на когнитивные функции, особенно у так называемых поколений Z и Альфа (поколения людей, родившихся с середины 90-х и начала 2010-х соответственно). Однако данное явление само по себе не ново: в 70-е годы XX века в Англии использовался схожий термин "couch potato" ("диванный картофель"), описывающий человека, проводящего много времени перед телевизором. "Поэтому термин "брейнрот" — это скорее такая интересная поколенческая связь, которая отражает тлетворное влияние технического прогресса, будь то телевизор, планшет, компьютер, смартфон, в конце концов, на человеческий организм", — считает эксперт.

С данной мыслью согласен и кандидат психологических наук, клинический психолог Арег Мкртычян. "Эта тема не нова и ранее рассматривалась в науке как "социальная ситуация развития", где примитивная информационная среда приводит к упрощению психики", — говорит он. Так что термин "брейнрот" является обозначением давно известных (и даже исследуемых) явлений, а не чего-то принципиально нового.

Чем угрожает брейнрот?

В то же время данная проблема, найдя выход в виде интернет-мема, стала не просто объектом внимания ученых, а достоянием общественности. Слово "брейнрот" стало точным описанием негативного влияния цифровых технологий на когнитивные функции человека. Психика человека, по словам Мкртычяна, развивается только в ситуации, когда она постоянно находится в усложняющейся среде. Современные обстоятельства создают препятствия для усложнения когнитивных способностей, создавая колоссальный перегруз мелкими фрагментами информации.

С точки зрения Гребенюк, это даже может грозить так называемой цифровой деменцией: из-за этого начинает страдать способность к глубокой обработке и запоминанию знаний. Помимо этого, может нарушиться работа хабинулы — отдела мозга, отвечающего за принятие решений и мотивацию. "Когда вы поглощаете очень быстро большие объемы очень простого цифрового контента, он не всегда заставляет вас думать и принимать решения, являясь источником быстрого дофамина. Поэтому мозг перестает работать так, как ему работать необходимо, и вы постепенно начинаете испытывать сложности в принятии решений", — сказала она.

Брейнрот для взрослых

Но и старшим поколениям тоже необходимо следить за соблюдением цифровой гигиены. Действительно, в группе риска находятся в первую очередь подростки, но есть и другая сторона. Часто семьи проводят много времени перед телевизором, заменяя реальное общение просмотром контента, что создает некую иллюзию совместного времяпрепровождения. "Происходит деформация личности, при которой вы используете технические средства как попытку заменить реального человека. Вы жалуетесь гаджету, сочувствуете, обсуждаете новости, которые получаете в этом процессе обмена информации, забывая о том, что в это время полностью уходите из общества", — считает Гребенюк.

При этом старшее поколение и правда меньше подвержено брейнроту, так как реже стихийно использует интернет в развлекательных целях и менее мобильно в плане сетевой активности. По мнению Мкртычяна, подростки еще просто не научились регулировать свое потребление, а большинство их родителей выросли на печатной продукции. "У людей, которые выросли на настоящих библиотеках, а не на аудиокнигах, влияние такого бессознательного употребления примитивной информации выражено меньше", – заявляет эксперт.

Как бороться с брейнротом?

Несмотря на засилье брейнрота в социальных сетях, с ним возможно бороться. Его можно рассматривать как компульсивное поведение, при котором человек погружается в примитивный информационный поток и не может из него выйти. Это не полноценная зависимость, но близкое к ней состояние. Мкртычян считает, что лучший способ бороться с брейнротом — намеренное усложнение информационной среды, например периодически специально потреблять контент на иностранном языке.

Дарья Гребенюк же предлагает противостоять данному явлению с помощью простых, но эффективных упражнений и техник. Например, отслеживать, удается ли удерживать внимание на одном действии более 7–8 минут, и фиксировать результаты в бумажном ежедневнике или блокноте, чтобы снизить влияние гаджетов, соцсетей и информационного шума. Для тренировки мозга полезно читать хотя бы по 10–15 минут в день, вдумчиво анализируя прочитанное, как это делают дети на уроках техники чтения.

Если чтение не привлекает (что, к сожалению, характерно для подрастающего поколения), можно смотреть художественные фильмы, концентрируясь на сюжете и анализируя увиденное. Важно давать мозгу отдых, избегая бессмысленного просмотра коротких видео и мемов, которые только перегружают его, несмотря на кажущуюся легкость в восприятии. По словам эксперта, уже через две недели такой практики можно ощутить положительный результат.

"Брейнрот" — это не просто компиляция забавных мемов, а тревожный симптом цифровой эпохи, когда хаотичный контент перестраивает наше мышление, снижая способность к концентрации и глубокому анализу. Однако выход есть: осознанная цифровая гигиена, чтение книг, анализ сложного контента и живое общение помогают сохранить ясность ума и спасти мозг от "гниения".

