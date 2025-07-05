Хинштейн сообщил о двух случаях хищения денег у пожилых в ПВР в Понырях

Одно дело находится в суде, а по второму случаю ведутся следственные мероприятия, отметил врио губернатора Курской области

КУРСК, 5 июля. /ТАСС/. Два случая хищения денег у стариков были выявлены в пункте временного размещения (ПВР) населенного пункта Поныри Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн по итогам посещения ПВР.

Ранее в СМИ появилась информация об издевательствах в ПВР в Понырях. После посещения сотрудниками регионального правительства пункта временного размещения Хинштейн сообщал, что факта издевательств над пожилыми людьми установлено не было.

"Действительно, есть два случая хищения денег у стариков. Одно дело находится в суде, по второму случаю ведутся следственные мероприятия. Сотрудник, подозреваемый в кражах, уже здесь не работает. Ситуация находится на контроле прокуратуры", - написал он.

По словам Хинштейна, ни один из постояльцев не подтвердил жесткое обращение персонала, нецензурные выражения, отсутствие лекарств. Переселенцы заверили врио губернатора, что персонал к ним внимателен, необходимые лекарства выдают, их хорошо кормят, помогают со стиркой и гигиеной. "Получил ряд частных обращений о сложностях с получением сертификатов и оформлением выплат тех, кто находился в оккупации. Каждое взяли в работу и обязательно поможем людям", - написал врио главы региона.

По словам Хинштейна, он увидел наличие межличностного конфликта между представителями Поныровской ЦРБ и коллективом ПВР. Врио главы региона также поручил коллегам провести служебную проверку по факту распространения чесотки из-за несвоевременной постановки диагноза.

Сейчас в ПВР проживает 51 человек, некоторые из них - с августа, другие - несколько месяцев, в том числе возвращенные с территории Украины.