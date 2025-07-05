Путин выступит в Москве на форуме "Все для победы!"

Глава государства вручит премии за оказание помощи участникам спецоперации на Украине, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступит на организованном "Народным фронтом" форуме "Все для победы!". Глава государства вручит премии за оказание помощи участникам спецоперации на Украине, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии.

Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин также осмотрит выставку, посвященную трехлетию работы проекта "Все для победы!". "Народный фронт" занимается активной поддержкой бойцов СВО, мирных жителей приграничья и регионов Донбасса и Новороссии. Активисты помогают передать помощь и рассказывают, в чем конкретно возникает необходимость на фронте.

Форум проходит на площадке национального центра "Россия" в Москве. Президент посетит экспоцентр во второй раз за неделю - в четверг глава государства принимал участие в мероприятии Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", который проходил на той же площадке. Всего же Путин побывает в наццентре, организованном по его распоряжению, в пятый раз с момента его открытия.

"Все для победы!"

Президент РФ посещал и прошлый форум "Все для победы!", который проходил в феврале 2024 года в Туле. Путин тогда побеседовал с активистами "Народного фронта", в том числе волонтерами и медиками, изобретателями, военными инженерами и военкорами.

Глава государства тогда, пользуясь случаем, лично вручил орден "За доблестный труд" коллективу тульского НПО "Сплав" им. Ганичева и значительную часть своего выступления на форуме посвятил вопросам технической поддержки выполняющих свой долг на Украине ВС РФ.

На форуме этого года, как отмечали в "Народном фронте", планируется провести также торжественный концерт. Участниками мероприятия станут более тысячи активистов со всей страны, в том числе военкоры, изобретатели и производители инновационных изделий для бойцов, медики, артисты, которые выступали с концертами перед военными, волонтеры, представители организаций, помогающих фронту и организующих реабилитацию получивших травмы ветеранов СВО, а также сотрудники корпораций, которые внесли большой вклад в поддержку гуманитарной миссии "Народного фронта".

Не случаен и выбор площадки для форума - наследующий одноименную выставку на ВДНХ национальный центр "Россия" призван помочь сбережению и продвижению священной для всех россиян исторической памяти, духовности, традиций.

Обширная рабочая программа

Рабочий день главы государства, несмотря на выходной день, не завершится с окончанием форума: Путин по видеосвязи выступит на пленарном заседании XVII саммита БРИКС, которое пройдет в бразильском Рио-де-Жанейро.

Темой встречи станут вопросы мира и безопасности, а также реформа глобального управления, информировала пресс-служба Кремля. Ожидается и обмен мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки, а также принятие итоговой декларации.