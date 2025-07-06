Вильфанд прогнозирует опасные явления погоды в 17 регионах России

В частности, в Волгоградской области пройдут ливни с грозой и ветром до 28 м/с, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Опасная ситуация в ближайшие дни прогнозируется в Дагестане, из-за интенсивных дождей возможно переполнение рек с подтоплением близлежащих населенных пунктов. Сильные осадки также прогнозируются в регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Волгоградской области в ближайшие дни пройдут ливни с грозой и ветром до 28 м/с, на Сахалине интенсивные осадки приведут к резкому подъему уровня воды как минимум на метр. В Хабаровском крае и Еврейской автономной области в воскресенье ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/ с, то же самое в Приморском крае. <…> Интенсивные дожди долгое время шли в Северо-Кавказском федеральном округе, но наиболее опасно будет в Дагестане. Из-за того, что осадки в горах выпадают постоянно, там продвигается паводочная волна. В некоторых районах Дагестана уровень воды будет достигать опасной отметки, то есть подтопление населенных пунктов прогнозируется", - сказал он.

На Урале, на юге Тюменской области и Курганской области также прогнозируется сильный дождь. В Омской области пройдет сильный дождь с грозой, градом и ветром до 27 м/с. В воскресенье и понедельник в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае будут наблюдаться периодически сильные ливни. "То есть дождь будет продолжительным, плюс еще периодически сильные ливни. Дневная температура составит 25-30 градусов, а скорость ветра будет близка к 25 м/с. В Красноярском крае тоже сильная жара, температура около 30-35 градусов, и все-таки тоже сильные дожди прогнозируются", - уточнил метеоролог.

Сильная жара до 35 градусов будет фиксироваться и в Хакасии. В понедельник в регионе прогнозируется сильный грозовой дождь. Аналогичная ситуация и в Туве, где температура днем может достигать 37 градусов при сильных дождях. Дождливая погода при жаре ожидается в Хабаровском, Приморском краях, а также в Амурской области. "Жара и сильные осадки на Дальнем Востоке обусловлены выносом очень теплых воздушных масс из Китая, и в то же время там давление невысокое, поэтому возникает атмосферная неустойчивость. Но эти интенсивные дожди даже при высокой температуре все-таки приводят к тому, что пожарная опасность существенно снижается", - заключил Вильфанд.