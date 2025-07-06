Вильфанд: к концу следующей недели температура на юге РФ достигнет 35-38 градусов

Вода на черноморском побережье прогрелась до 22-23 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Температура на юге европейской части России к концу следующей недели в некоторых регионах составит 36-38 градусов. Вода на черноморском побережье прогрелась до 22-23 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской России, в Краснодарском крае и Крыму, действительно настоящее лето будет буйствовать: температура будет выше нормы на 2-3 градуса. Начиная с понедельника, показатель составит 30-33 градуса. И к концу недели она будет повышаться до 36-38 градусов", - сказал он.

По словам метеоролога, температура воды в Геленджике и Сочи составляет 22 градуса, в Анапе и Туапсе - 23 градуса. Прогревается вода и в Крыму, в Евпатории температура моря на текущий момент находится в пределах 17 градусов, в Феодосии - 18, в Ялте - 21 градус.