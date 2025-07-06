В Москве ожидаются облачность и до плюс 22 градусов

Местами возможен небольшой дождь

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Облачность, местами небольшой дождь и температура до 22 градусов тепла прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве воздух прогреется до плюс 20 - плюс 22 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.

Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба. В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. Ночью может похолодать до плюс 10 градусов.