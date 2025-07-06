Глава общины Чегринец: до 11 тыс. белорусов переехали жить в Крым после 2014 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Порядка 11 тыс. белорусов переехали на постоянное место жительство на Крымский полуостров с 2014 года, сообщил ТАСС глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", зампредседателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец.

"Белорусская община Крыма четвертая по величине из проживающих в Крыму народов после русского, украинского и крымско-татарского этноса. Здесь очень большая община была исторически еще с царских времен, было три волны переселения. Но очень много белорусов сейчас сюда переезжает уже из Белоруссии. По некоторым данным, до 11 тыс. человек переехали после Крымской весны сюда на ПМЖ", - сказал он.

Чегринец отметил, что в 2014 году по разным данным украинской и российской переписи населения, в Крыму проживали 40 и 25 тыс. белорусов соответственно. По словам главы общины, это связано в том числе с тем, что многие на волне патриотизма записали себя русскими. Всего, по его данным, сейчас в Крыму проживают минимум 40-45 тыс. белорусов - получивших российское гражданство и не получивших.