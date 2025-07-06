Получивший повреждение на Енисее теплоход эвакуировали к месту ремонта

Для транспортировки аварийного судна из Красноярска прибыл буксир "Ефремов"

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Теплоход, получивший около месяца назад повреждение на Енисее в Казачинском районе Красноярского края, в результате чего прошел разлив ГСМ, эвакуирован к месту ремонта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Юрий Озерских.

"Сложная техническая операция по эвакуации аварийного теплохода с Казачинского порога до села Галанино завершилась успешно. Пострадавшее судно уже пришвартовано у левого берега Енисея в пределах населенного пункта. В течение вчерашнего дня велись масштабные подготовительные мероприятия как непосредственно на месте происшествия, так и вдоль береговой линии", - написал Озерских.

По его словам, для транспортировки аварийного судна из Красноярска прибыл буксир "Ефремов". Параллельно с ним развертывалось оборудование для последующего ремонта судна - были установлены мощные лебедки и специальные ролевые мешки. "Основная задача заключалась не только в доставке теплохода к месту ремонтных работ, но и в извлечении его на сушу. Работы в данном направлении продолжаются и сегодня", - сообщил глава района.

Он отметил, что спасательные службы контролировали обстановку относительно возможных новых утечек нефтепродуктов, но этого не произошло. При необходимости на месте стоянки судна для ремонта также будут установлены дополнительные защитные барьеры.

Вечером 8 июня стало известно, что в Казачинском районе Красноярского края теплоход, буксировавший две баржи, получил пробоину и повреждение рулевого управления, его прибило к берегу. У судна поврежден топливный бак. Произошла утечка до 30 тонн дизельного топлива. Позже новый выброс нефтепродуктов в акваторию Енисея случился при подготовке к подъему затонувшего судна. В результате происшествия пострадавших нет.