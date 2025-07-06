Вильфанд: в Московском регионе жара около 30 градусов задержится надолго

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что в Санкт-Петербурге, в частности, жары не прогнозируется

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Прогностические расчеты показывают, что жаркая погода с температурой, достигающей 30 градусов, в Москве и области ожидается в течение длительного периода. В среду и четверг температура в столице превысит норму на 5-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник температура в Москве резко повысится, она прогнозируется в диапазоне 26-28 градусов, по области - до 29, во вторник уже приблизится к 30-градусной отметке. И даже не исключено, что на юге она будет переваливать в отдельных районах через 30 градусов. Расчеты сейчас очень напряженно ведутся, 30-градусная жара длительно - это проблема, но вероятность этого очень большая. И если в понедельник ночная температура составит 13-15 градусов, то начиная со вторника, она будет приближаться к отметке 17-20 градусов", - сказал он.

Вильфанд спрогнозировал, что в последующем не исключено, что минимальные значения ночью перейдут через 20 градусов, особенно в центре города. "Существенное повышение температуры прогнозируется не только в Москве, но и везде в центре европейской России. При этом в среду и четверг температура в столице прогнозируется на 5-6 градусов выше нормы", - пояснил он.

Вильфанд отметил, что такая ситуация обусловлена тем, что над европейской территорией России на высоте около пяти километров формируется отрог высокого давления, который выполнит роль "стабилизатора" циркуляции воздуха и будет формировать устойчивость. "Облаков уже не будет высоких, на высоте 1-2 километра небольшие облака могут быть, но и только. Поэтому погода на следующей неделе в Москве будет преимущественно с переменной облачностью. Кратковременные небольшие осадки возможны, но все-таки будет преобладать такая переменная облачность", - уточнил руководитель Гидрометцентра.

Метеоролог также сообщил, что на севере европейской России, в Санкт-Петербурге, в частности, жары не прогнозируется. В регионах будет преобладать циклоническая деятельность, возможны заметные осадки в течение всех рабочих дней. Температура на следующей неделе будет в диапазоне 20-23 градусов.