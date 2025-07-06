Курорт Бинц в ФРГ прорекламировал себя фото времен национал-социализма

Как отметило издание Bild, в те времена многие евреи - владельцы отелей лишились своей собственности вследствие экспроприации

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Власти курорта Бинц на острове Рюген в Балтийском море с целью привлечения туристов опубликовали в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) винтажную фотографию с изображением пляжа, морского пирса и променадом, но оказалось, что она была сделана в 1938 году - во время тирании национал-социалистов. Об этом пишет газета Bild.

Подпись к фото гласила: "Летние вайбы до Instagram и дронов". Как отметило издание, в те времена в том числе в Бинце многие евреи - владельцы отелей лишились своей собственности вследствие экспроприации. В ноябре 1938 года произошли ноябрьские погромы, когда по всей Германии тысячи евреев были лишены прав, ограблены и убиты.

В ответ на запрос Bild представитель администрации курорта сообщила, что "речь идет о скверной и достойной сожаления ошибке". Она отметила, что публикация была удалена.