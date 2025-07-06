В Белгородской области пути к храмам "Нового Иерусалима" восстановят до осени

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в храмовом комплексе ведутся работы по обновлению фасада паломнического центра

БЕЛГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Пути к храмовому комплексу "Новый Иерусалим" в Белгородской области, который был почти полностью сожжен после атак украинских дронов, восстановят до осени. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В первую очередь сейчас занимаемся отделкой, отмосткой здания, подшивкой карниза. Следующий этап - создание пешеходно-транспортной связи. В плане до осени сделать основные пути, а в следующем году - дополнительные, которые требуются для полноценной работы комплекса", - написал Гладков.

По его словам, сейчас в "Новом Иерусалиме" ведутся работы по обновлению фасада паломнического центра.

Ранее Гладков сообщал, что на территории храмового комплекса будет восстановлено 7 объектов, а также планируется возвести 13 новых.

Пожар в храмовом комплексе "Новый Иерусалим" начался 24 апреля после атаки ВСУ, в результате происшествия никто не пострадал. Причиной возгорания стал сброс боеприпасов с дронов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал действия украинских военных целенаправленными и спланированными ударами. Замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что уничтожение храмового комплекса вызвано иррациональной ненавистью служащих ВСУ к наследию Русской православной церкви и продолжает украинскую богоборческую политику.