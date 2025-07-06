В соцсетях отмечается рост протестных настроений среди уволенных по состоянию здоровья, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Украинские солдаты с инвалидностью жалуются на бедственное положение после демобилизации. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В соцсетях отмечается рост протестных настроений среди уволенных по состоянию здоровья (ампутантов) из 129-й отдельной бригады теробороны, которые атакуют официальные ресурсы бригады комментариями о своем бедственном положении", - сказал собеседник.

Он отметил, что также в соцсетях много постов от родных и близких пропавших без вести солдат данного подразделения, личный состав которого перемалывается бойцами "Севера" в окрестностях села Садки Сумской области.