Роспотребнадзор следит за ситуацией с заболеваемостью розовым лишаем в Таиланде

В ведомстве напомнили, что розовый лишай Жибера, как правило, развивается через 1-4 недели после перенесенной инфекции, проявляется красновато-розовыми пятнами на коже и чаще всего проходит самостоятельно за 6-8 недель

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор мониторирует эпидемиологическую ситуацию в Таиланде в связи с сообщениями о росте заболеваемости розовым лишаем. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте.

"По имеющейся информации, департамент медицинских услуг страны выпустил медицинское предупреждение о розовом лишае - кожном заболевании, которое часто встречается в сезон дождей. Количество заболевших не уточняется", - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что розовый лишай Жибера, как правило, развивается через 1-4 недели после перенесенной инфекции, проявляется красновато-розовыми пятнами на коже и чаще всего проходит самостоятельно за 6-8 недель. Заболевание не считается заразным, однако врачи рекомендуют при первых симптомах обращаться за медицинской помощью.

"Роспотребнадзор напоминает, что в целях профилактики инфекций необходимо тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, после посещения туалета и перед едой, использовать для питья и мытья фруктов и овощей только бутилированную или кипяченую воду, а также избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций. В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли или жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ситуация остается на контроле ведомства, акцентировали там.