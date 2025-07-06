На трассах в Хибинах не осталось участников трейла

В МЧС РФ сообщили, что на проверку всех трасс ушло более 11 часов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Трассы в Хибинах Мурманской области, где проходил трагический забег, проверены спасателями. Участников трейла в горах не осталось, сообщает МЧС РФ.

"Более 11 часов потребовалось, чтобы проверить все трассы и убедиться в том, что никто не остался в горах. Как отмечают спасатели, на перевале была сильная метель, следы людей буквально за час исчезали совсем. Всего в забеге принимали участие более 500 человек", - говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что региональный главк информировал население о плохой погоде в горах и призывал воздержаться от походов туда.