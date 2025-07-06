В Хибинах спасли еще одну группу туристов

Угрозы жизни семи туристов нет, сообщили в пресс-службе МЧС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали из Хибин Мурманской области семь туристов, запросивших помощь из-за непогоды, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Ранним утром в МЧС России обратилась за помощью незарегистрированная туристическая группа из семи человек, терпящая бедствие на перевале Семвечер Ловозерского района", - сказали в МЧС.

Пять женщин и двое мужчин, входившие в группу, попали в буран, их палатки начало сносить ветром. Вертолет не смог вылететь к ним на помощь, поэтому были отправлены спасатели на вездеходе. Они добрались до терпящих бедствие только к 20:00. В настоящее время угрозы жизни туристов нет.

"Семерых туристов, спасенных в Ловозерском районе, доставили к личному автотранспорту. Медицинская помощь спасенным не потребовалась", - уточнили в МЧС.

В этом же районе в ходе трейла "Спортфест Хибины - 2025" погибли два человека, еще один госпитализирован с сильным обморожением.