В регионах начнут готовить юных саперов. Это правда?

А что на самом деле? 2

Все документы о новом факультативе в рамках ОБЗР — подделки. Они созданы в графических редакторах на основе настоящих приказов, которые размещаются в свободном доступе, но касаются совершенно других вопросов. Новости о курсах разминирования распространялись только в социальных сетях и через анонимные каналы.

Так, на портале минобра Белгородской области нет ни одного упоминания о курсе для юных саперов. А новости в летний период в основном касаются сдачи ЕГЭ и приемных кампаний колледжей и вузов. В поддельном документе грубо нарушена нумерация, а сам текст содержит ошибки. На эти особенности обратили внимание авторы канала "Война с фейками. Белгород". Аналогичные неточности допущены и в приказе по Воронежской области. Кроме того, в его тексте упомянут указ президента, который утратил силу в прошлом году. Слухи о факультативе "Юный сапер" также пытались распространить в Мурманской области. В оперштабе региона предупредили о фейковой рассылке, призвав не распространять сомнительные публикации и доверять только проверенным источникам. "Такая информация — один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины", — подчеркнули представители штаба.

Курс "Основы безопасности и защиты родины" (ОБЗР), о котором идет речь, был закреплен в образовательных стандартах с 1 сентября 2024 года. Он содержит несколько модулей: общие сведения о безопасности человека и общества, основы военной подготовки, безопасности в быту, на транспорте и в общественных местах, на природе, а также основы медицинских знаний и правил оказания первой помощи. Отдельные блоки программы посвящены информационной безопасности, а также противодействию терроризму и экстремизму. По сути, новая дисциплина представляет собой углубленный курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) с элементами начальной военной подготовки. Программа рассчитана на учеников средней и старшей школы.