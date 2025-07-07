В Петербурге выполнили ключевую операцию Луне Феннер из США

Пластический хирург, доктор медицинских наук Ольга Филиппова сообщила, что девочке осталось удалить только два маленьких фрагмента рубцовой ткани возле носа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Врачи Санкт-Петербурга успешно выполнили ключевую пластическую операцию Луне Феннер из США, которая родилась с большим невусом на лице. Теперь девочке осталось удалить только два маленьких фрагмента рубцовой ткани возле носа, сообщила журналистам пластический хирург, доктор медицинских наук Ольга Филиппова.

"Длилась операция больше, чем мы предполагали, - практически шесть часов, но сегодня мы сделали больше объем, чем предполагали. У Луны практически все лицо теперь представлено здоровой кожей, осталось всего два небольших фрагмента возле скатов носа - этот вопрос мы решим потом. На лбу полностью чистая кожа, на носике чистая кожа, глазки смыкаются - и левый, и правый. Я могу сказать, что мы довольны проделанной работой", - сказала она сразу после операции.

По словам хирурга, через 10-12 дней у Луны состоится первая перевязка. Во время операции ей удалили три тканевых экспандера, которые установили в начале мая для растяжения здоровой кожи. Избытками кожи врачи выполнили пластику - удалили большую часть рубцов в центральной зоне лица и полностью удалили рубцы на лбу.

Филиппова напомнила, что это второй этап лечения Луны в Петербурге. Две операции были выполнены в 2024 году и две - сейчас. Всего девочке нужно для лечения четыре этапа. Через год ребенку удалят оставшиеся небольшие рубцы у носа, а на последнем этапе выполнят окончательную эстетическую коррекцию - восстановление бровей и линии роста волос, лазерную шлифовку рубцов.

"Мы видели восторг Луны в прошлом году, когда мы сняли повязки. Она, глядя на себя в зеркало, гладила щечки и радовалась. Я надеюсь, что мы положительным образом повлияем на ее судьбу, что семья сохранит о нас самые лучшие воспоминания. Кэрол (мама Луны - прим. ТАСС) очень часто говорит нам о том, что нигде не видела такой заботы, как в России, нигде не видела такого гостеприимства, неформального подхода, тепла и поддержки", - отметила она.