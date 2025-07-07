7 июля, 18:35

В Петербурге выполнили ключевую операцию Луне Феннер из США

Пластический хирург, доктор медицинских наук Ольга Филиппова сообщила, что девочке осталось удалить только два маленьких фрагмента рубцовой ткани возле носа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Врачи Санкт-Петербурга успешно выполнили ключевую пластическую операцию Луне Феннер из США, которая родилась с большим невусом на лице. Теперь девочке осталось удалить только два маленьких фрагмента рубцовой ткани возле носа, сообщила журналистам пластический хирург, доктор медицинских наук Ольга Филиппова.

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"Длилась операция больше, чем мы предполагали, - практически шесть часов, но сегодня мы сделали больше объем, чем предполагали. У Луны практически все лицо теперь представлено здоровой кожей, осталось всего два небольших фрагмента возле скатов носа - этот вопрос мы решим потом. На лбу полностью чистая кожа, на носике чистая кожа, глазки смыкаются - и левый, и правый. Я могу сказать, что мы довольны проделанной работой", - сказала она сразу после операции.

По словам хирурга, через 10-12 дней у Луны состоится первая перевязка. Во время операции ей удалили три тканевых экспандера, которые установили в начале мая для растяжения здоровой кожи. Избытками кожи врачи выполнили пластику - удалили большую часть рубцов в центральной зоне лица и полностью удалили рубцы на лбу.

Филиппова напомнила, что это второй этап лечения Луны в Петербурге. Две операции были выполнены в 2024 году и две - сейчас. Всего девочке нужно для лечения четыре этапа. Через год ребенку удалят оставшиеся небольшие рубцы у носа, а на последнем этапе выполнят окончательную эстетическую коррекцию - восстановление бровей и линии роста волос, лазерную шлифовку рубцов.

"Мы видели восторг Луны в прошлом году, когда мы сняли повязки. Она, глядя на себя в зеркало, гладила щечки и радовалась. Я надеюсь, что мы положительным образом повлияем на ее судьбу, что семья сохранит о нас самые лучшие воспоминания. Кэрол (мама Луны - прим. ТАСС) очень часто говорит нам о том, что нигде не видела такой заботы, как в России, нигде не видела такого гостеприимства, неформального подхода, тепла и поддержки", - отметила она. 

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