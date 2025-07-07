На Северо-Западе России спрогнозировали прохладную и дождливую погоду

Ближе к выходным в регионах СЗФО ожидается повышение температуры до 26-28 градусов тепла

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Циклоны продолжают властвовать в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, где до середины этой недели прохладнее обычного, дожди и грозы. Ближе к выходным температура будет повышаться до 26-28 градусов тепла, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

В Санкт-Петербурге новая рабочая неделя начнется с хорошей погоды: воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. Вместе с тем местами ожидаются кратковременные дожди, но они будут небольшими. Осадки по Петербургу и Ленинградской области вновь ожидаются во вторник, в среду - без дождей, в четверг они снова вернутся.

"Но постоянно тепло, с максимальной температурой в Санкт-Петербурге до плюс 20 градусов и немного выше. <…> А дальше начинается самое приятное, что все так долго ждут. <…> Уже с пятницы намечается перестройка в атмосферных процессах, и к выходным дням над Ленинградской областью устанавливается антициклон, так что погода будет улучшаться", - отметил главный синоптик города Александр Колесов в Telegram-канале. На следующей неделе температура воздуха в регионе повысится существенно, предварительно до 23-28 градусов тепла.

В Карелии в большинстве районов во вторник пройдут дожди и грозы, по ночам 9-14 градусов тепла, днем - до плюс 15-20. В середине недели при прояснениях потеплеет до плюс 18-23, а на юге ближе к выходным - до плюс 26, прогнозирует Карельский гидрометцентр. В Мурманской области всю неделю дожди, но температура воздуха будет постепенно повышаться, 10 июля воздух прогреется до плюс 17-22 градусов.

В Архангельской области в начале недели сохранится прохладная погода, с середины недели под влиянием области повышенного атмосферного давления станет заметно теплее. По данным Севгидромета, температурный фон начнет повышаться: в ночные часы до плюс 8-13, днем до плюс 20-25 градусов. В конце рабочей недели пройдут дожди и грозы. В Ненецком автономном округе в начале недели местами умеренный дождь, туман и ветер с порывами до 12-14 м/с. Температура ночью плюс 6-11, днем - 11-16 градусов тепла.

Перебор по осадкам

В Республике Коми не стоит ждать летнего тепла до середины июля, сообщили ТАСС в ЦГМС региона. "До середины этой недели будет прохладно под влиянием арктического циклона. Если ранее заливало дождями южные районы Коми, где за июнь и начало июля уже выпало более четырех месячных норм осадков, то теперь циклоны проложат свой путь через север Коми, поэтому 9 и 10 июля там сильные дожди, а грозы ожидаются по всей территории республики. На юге 9 июля местами до плюс 28, но уже 10 и 11 июля с отходом циклона - не более 17-22 градусов тепла. Это даже ниже нормы. До середины месяца хорошего летнего тепла ждать не приходится", - сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.

Неустойчивая погода прогнозируется всю неделю в Вологодской области: во вторник ожидаются дожди, грозы и ливни, а воздух прогреется до плюс 27 градусов. В среду будет прохладнее, но без осадков. В четверг вновь прогнозируются кратковременные дожди и грозы. В выходные дни усилится антициклон, осадки прекратятся, но из-за северного ветра ожидается 20-23 градуса тепла, сообщил Вологодский ЦГМС.

"Июнь в Новгородской области отличился сильными дождями и не летней прохладой. Практически по всей области была перевыполнена норма по осадкам в 1,5-2 раза. <…> Вторая неделя июля и очередной атлантический циклон принесет дожди, не давая полноценно насладиться летним солнцем. Грозы местами тоже будут, но наиболее активные - днем на востоке. Ветер переменных направлений умеренный. Зато тепло: температура воздуха ночью от плюс 14 до плюс 19 градусов, днем - от плюс 21 до плюс 26 градусов", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

Середина лета в Псковской области будет капризной - солнечные дни сменятся дождливыми, но серьезных похолоданий не ожидается. В понедельник - ясная и сухая погода: днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, а ночью до плюс 13. Уже во вторник ситуация изменится: с утра небо затянут тучи, а во второй половине дня пройдут дожди, местами с грозами. Температура понизится - до плюс 23 днем и плюс 18 ночью. Середина недели окажется самой дождливой, осадки будут идти почти без перерыва, днем столбики термометров покажут плюс 20-21, а ночью - плюс 11-16. К пятнице дожди ослабнут, но небо останется облачным. В выходные вновь ожидаются дожди, особенно в субботу, возможны грозы.

В Калининградской области погода обусловлена прохождением целого ряда циклонов, сменяющих друг друга, сообщили ТАСС в региональном Гидрометцентре. Они принесут грозы и дожди, особенно обильные в четверг и пятницу, а выходные, благодаря выходу антициклона, будут без осадков. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов тепла, со вторника до пятницы днем - 17-22 градуса тепла, а затем повышение температуры до плюс 26.