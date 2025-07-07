В ДНР установили льготы на ЖКУ и бесплатное питание в школах для многодетных

Меры предоставят при рождении или усыновлении третьего и последующих детей

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Парламент ДНР принял закон о дополнительной поддержке многодетных семей, сообщили в пресс-службе Народного совета республики.

"В ходе пленарного заседания Народного совета ДНР I созыва депутаты приняли закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Донецкой Народной Республике". <...> Среди них - льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, прием детей в детские сады в первоочередном порядке и предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных организациях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что меры предоставят при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. В их числе - бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет лекарствами по рецептам, компенсация покупки школьной формы и содействие в улучшении жилищных условий.

В апреле врио председателя правительства республики Андрей Чертков сообщил о планах начать выплату регионального маткапитала в 2025 году.