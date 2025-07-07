Чуйченко оценил проект социальной адаптации бывших осужденных в Тамбовской области

Министр юстиции России назвал центр "Добрые руки" ярким примером того, как при небольшом финансировании можно реализовывать успешные проекты

ТАМБОВ, 7 июля. /ТАСС/. Программа социальной адаптации бывших осужденных, которая реализуется в Тамбовской области с декабря 2024 года, является ярким примером того, как при небольшом финансировании можно реализовывать успешные проекты. Об этом сообщил журналистам министр юстиции России Константин Чуйченко, который в понедельник посетил Тамбовскую область с рабочим визитом.

В декабре 2024 года в Тамбове был создан центр социальной помощи "Добрые руки", который оказывает срочные социальные услуги мужчинам, освободившимся из мест лишения свободы. Сегодня его посетили министр юстиции Константин Чуйченко и врио главы региона Евгений Первышов.

"Впечатление очень хорошее. Это яркий пример того, как даже при небольшом финансировании можно реализовывать действительно важные социальные проекты. Люди, которые выходят из мест лишения свободы, действительно нуждаются в дальнейшем сопровождении. Им требуется помощь с трудоустройством, восстановлением социальных связей, решением различных проблем. Для этого не нужна какая-то сложная или дорогостоящая инфраструктура - достаточно найти людей с человеческим отношением, которые готовы этим заниматься", - сказал Чуйченко.

Постояльцами центра являются 15 человек, а всего с начала действия проекта его услугами воспользовались около 60 мужчин. Все обратившиеся обеспечиваются ночлегом, питанием, медицинской помощью, также им помогают оформить необходимые документы: паспорт, СНИЛС, медицинский полис, зарегистрироваться на портале госуслуг.

Обсуждая развитие проекта Первышов отметил, что возможности для этого есть. "Я думаю, мы сможем еще найти помещение, которое также удастся отремонтировать, чтобы помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации и социализироваться", - сказал врио губернатора региона.