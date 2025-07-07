В Коми намерены открыть одно из первых в РФ модульных приемных отделений скорой помощи

Зампред правительства республики Екатерина Грибкова сообщила, что на проект планируют направить 570 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 7 июля. /ТАСС/. Республика Коми станет одним из первых 20 регионов России, где откроются первые модульные приемные отделения скорой медицинской помощи. На проект планируют выделить 570 млн рублей, сообщила зампред правительства республики Екатерина Грибкова.

"Одно из первых модульных приемных отделений скорой медицинской помощи планируется открыть на базе городской больницы Эжвинского района Сыктывкара. В этом отделении пациенты при поступлении будут разделяться на три потока: "зеленый" при обострении хронических заболеваний или легкой травме, которая не представляет угрозы для жизни, "желтый" (требуется срочная помощь), "красный" (угроза для жизни пациента). Республика Коми станет одним из первых 20 регионов России, где откроется такое отделение", - сообщила Грибкова на аппаратном совещании у врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна.

Отделение создают по федеральной программе "Совершенствование экстренной медицинской помощи" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Финансирование - 570 млн рублей, из которых боле 540 млн рублей - средства федерального бюджета. Отделение планируется открыть до конца 2025 года.

"Очень дорогостоящий проект, половину стоимости составят расходы на медицинское оборудование. Медико-техническое задание находится на согласовании в Минздраве России. Площадкой выбрана городская больница Эжвинского района, так как туда поступает самое большое количество экстренных больных", - сообщила Грибкова.