Фестиваль "Город неравнодушных" собрал более 26 тыс. человек

Новый дом обрели 20 животных

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, посетили больше 26 тыс. человек, 20 животных нашли себе новый дом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

"Мы с удовольствием наблюдаем за тем, как традиционный летний благотворительный фестиваль в Саду имени Баумана привлекает все больше посетителей и участников, собирает все больше средств на поддержку московских НКО. В этом году фестиваль посетили больше 26 тыс. человек", - рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, чьи слова привели в пресс-службе.

Сердцем фестиваля стала благотворительная ярмарка от НКО, где можно было приобрести игрушки, украшения, сумки, книги, аксессуары для дома и многое другое. Все собранные средства пойдут на поддержку подопечных некоммерческих организаций - тяжелобольных детей, людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых, ветеранов и участников боевых действий, животных, а также на развитие экологических, научных и образовательных проектов.

Важной частью мероприятия уже традиционно стала локация "Пушистый друг" - в ходе фестиваля 20 животных нашли дом и уехали к новым хозяевам, получив добрые напутствия и подарки от партнеров площадки: корм, игрушки, наполнитель, лакомство и многое другое. Кроме того, как рассказали в пресс-службе, организаторам удалось собрать более 400 кг корма и свыше 650 кг наполнителя, который купили и передали для животных гости площадки.

Организатором фестиваля, который стал частью масштабного городского проекта "Лето в Москве", является проект "Город неравнодушных" комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.