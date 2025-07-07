Сотрудникам ВОХР разрешат задерживать нарушителей на объектах ТЭК

Заместитель председателя правления АЮР Игорь Черепанов отметил, что разработка законопроекта обусловлена участившимися случаями диверсий и терактов в отношении объектов топливно-энергетического комплекса

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который наделяет сотрудников ведомственной охраны правом задерживать правонарушителей за препятствие их деятельности. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) статьей 20.36, предусматривающей административную ответственность за воспрепятствование законной деятельности работника ведомственной охраны, а равно за неисполнение его законных требований, а также внести корреспондирующие изменения в КоАП РФ. Правительственная комиссия одобрила законопроект с учетом своих замечаний", - сказано в материалах заседания.

Как рассказал ТАСС заместитель председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Игорь Черепанов, разработка законопроекта обусловлена участившимися случаями диверсий и террористических актов в отношении объектов топливно-энергетического комплекса.

Внесенные изменения расширяют полномочия сотрудников ведомственной охраны. В частности, им предоставляется право задерживать нарушителей, которые препятствуют их законной деятельности. Разработка законопроекта обусловлена участившимися случаями диверсий и террористических актов в отношении объектов топливно-энергетического комплекса, которые находятся под защитой ведомственной охраны", - заявил заместитель председателя правления АЮР.

Черепанов рассказал также об отдельном административном составе правонарушения, который предусматривается поправками. "В соответствии с внесенными поправками к законопроекту, предлагается установить отдельный состав за препятствование законной деятельности сотрудников ведомственной охраны, а также должностных лиц военизированных и сторожевых подразделений организаций, находящихся в ведении Росгвардии. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей. Кроме того, в случае обнаружения такого правонарушения в месте расположения охраняемого объекта старшие должностные лица ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, высшего исполнительного органа субъекта РФ - города федерального значения Москвы, а также организаций, находящихся в ведении Росгвардии, имеют право осуществлять административное задержание", - сказал он.