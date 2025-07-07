Под публикациями о ситуации в районе села Меловое отмечается нескрываемое недовольство аудитории политикой Владимира Зеленского и его офиса, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Жители Украины, размещая комментарии под публикациями солдат ВСУ о ситуации в Меловом Харьковской области, обвиняют Владимира Зеленского в искажении информации о событиях в зоне боевых действий. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Под публикациями украинских националистов о ситуации в районе села Меловое отмечается нескрываемое недовольство аудитории политикой Зеленского и его офиса. Жители Украины обвиняют его в искажении реальной информации в зоне боевых действий", - сказал собеседник.

Как сообщило Минобороны России 3 июля, на харьковском направлении в результате решительных действий бойцов группировки "Север" был освобожден населенный пункт Меловое Харьковской области.