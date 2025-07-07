Число вредоносных ресурсов в школах в 2025 году в период ЕГЭ выросло на 30%

В ГК "Солар" также отметили, что с 23 мая по 23 июня заблокировали доступ к 1,6 млрд вредоносных веб-ресурсов в образовательных учреждениях во всех восьми федеральных округах

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Число вредоносных ресурсов, направленных на школьников в период сдачи ЕГЭ в 2025 году, выросло почти на треть в сравнении с 2024 годом. Об этом свидетельствуют данные группы компаний "Солар" по итогам фильтрации входящего и исходящего трафика в рамках единой сети передачи данных (ЕСПД), развернутой во всех российских школах, колледжах, техникумах и лицеях.

"В период кампании по сдаче ЕГЭ в российских школах число вредоносных ресурсов, направленных на школьников, выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении.

В группе компаний также отметили, что с 23 мая по 23 июня с помощью блокировки был предотвращен доступ к 1,6 млрд вредоносных веб-ресурсов в образовательных учреждениях во всех восьми федеральных округах. Специалисты подведомственного Минпросвещения России Федерального института цифровой трансформации в сфере образования в связи с ростом числа вредоносных ресурсов в период проведения ЕГЭ-2025 отмечают важность повышения цифровой грамотности не только школьников, но и родителей и преподавательского состава. "Статистика роста числа вредоносных ресурсов в период ЕГЭ 2025 года вызывает серьезную озабоченность и показывает, что образовательные организации стали одной из ключевых мишеней для киберпреступников, активность которых очевидно коррелируется с графиками проведения мероприятий в сфере образования. Особую тревогу вызывает активное использование злоумышленниками современных технологий, включая ИИ-генерацию персонализированных фишинговых атак и методы малвертайзинга. Преступники искусно "эксплуатируют" психологические особенности подростков, маскируя угрозы под игровые приложения, VPN-сервисы и образовательные ресурсы. Как показывает практика, традиционные методы защиты становятся менее эффективными против таких целевых атак", - рассказал директор центра Олег Денисенко.

Он также отметил, что защита российского цифрового пространства требует комплексного подхода, который будет сочетать технологические решения, просветительскую работу и нормативное регулирование.