Любимова посетила Алтай с рабочим визитом

В частности, министр культуры вручила почетную грамоту ведомства "За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу" актеру Аржану Товарову

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила с рабочим визитом Республику Алтай. Об этом сообщается в Telegram-канале министра.

"Прибыла с рабочим визитом в Республику Алтай. Вместе с главой региона Андреем Турчаком и министром культуры Алтая Ольгой Антарадоновой осмотрели городской Дом культуры Горно-Алтайска - одно из ключевых учреждений республики, где активно развиваются клубные формирования и реализуются масштабные культурные инициативы. В прошлом году в нем было проведено около 280 мероприятий, которые посетило более 117 тысяч зрителей", - говорится в сообщении.

В ходе своего визита Любимова также посетила Национальный драматический театр имени П. В. Кучияка и Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина. Кроме того, она вручила почетную грамоту ведомства "За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу" актеру Аржану Товарову.