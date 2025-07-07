В РФ предложили бесплатно выдавать землю семейным парам после 10 лет брака

Предполагается, что получить земельный участок смогут те, кто имеет одного и более детей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, которым предлагается бесплатно выдавать земельные участки семьям после 10 лет брака, если у них есть ребенок. Документ, который направлен для заключения в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предлагается расширить перечень случаев бесплатного предоставления государственных или муниципальных земельных участков гражданам в собственность. Подобное расширение предполагает возможность получения такого земельного участка гражданами, которые состоят не менее десяти лет в браке и имеют одного и более детей", - говорится в пояснительной записке.

По замыслу авторов, такой земельный участок должен обеспечиваться подъездными путями, возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, располагаться в границах субъекта. Он становится общей долевой собственностью всех членов семьи, то есть родителей и детей, уточняют депутаты. "Предлагаемая законопроектом возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке, земельного участка улучшит их благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития", - сказано в пояснительной записке.

"Когда статистика по разводам бьет все рекорды, для супругов, проживших 10 лет в браке, дом на своей земле станет продолжением их личной семейной истории. Такой дом станет цементирующей основой их отношений. А значит, с большой долей вероятности снизит статистику разводов в нашей стране. Построить дом, вырастить ребенка, посадить дерево - это как раз про наш законопроект, про его смысловое наполнение", - сказал ТАСС Слуцкий.