Кабмин доложил Путину, как блокируются звонки мошенников с Украины

Президент ранее поручил правительству и силовым структурам разработать меры блокировки таких вызовов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правительство направило президенту РФ Владимиру Путину доклад о принятых мерах для блокировки вредоносных звонков с территории Украины. Об этом ТАСС сообщили в секретариате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Ранее Путин поручил правительству и силовым структурам разработать меры блокировки таких входящих вызовов.

"Доклад об исполнении поручения направлен президенту", - сообщили ТАСС в секретариате зампреда кабмина.

Ведомства должны были исполнить поручение главы государства к июлю. Помимо кабмина, заняться разработкой мер защиты россиян должны были в ФСБ и МВД.

Поручение главы государства было обусловлено ростом мошеннической активности в отношении россиян. Как отмечалось на заседании Совета по правам человека при президенте, следствие показывает, что подавляющая часть телефонных звонков со стороны мошенников идет с территории Украины. Правозащитники просили Путина принять меры, чтобы защитить россиян от этой угрозы.