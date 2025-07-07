На Камчатке просят сообщать о встрече с попавшей в пластиковые путы косаткой

Как рассказала руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам FEROP Татьяна Ивкович, волонтеры группы помощи морским животным "Друзья океана" могут в естественной среде освободить детеныша косатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июля. /ТАСС/. Ученые на Камчатки просят оперативно сигнализировать о встречах с детенышем косатки, запутавшемся в пластиковой ленте. При этом капитанов морских судов на Камчатке попросили не подходить близко к нему, чтобы не напугать животное, сообщила ТАСС биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам FEROP Татьяна Ивкович.

"Мы обращаемся с просьбой о помощи к нашим сторонникам, а также ко всем, кто живет и работает на Камчатке, к заинтересованным людям. Судоводителей, капитанов туристических, рыболовных и других судов просим сообщать о местах встречи с семьей Вилли. Это необходимо для определения места наиболее вероятной встречи с детенышем. При встрече с данной семьей очень важно не беспокоить животных, не подходить близко, чтобы к моменту проведения спасательной операции группа не скрывалась от людей и позволила спасателям подойти к ним. Ни при каких обстоятельствах не ныряйте в воду к косаткам, чтобы освободить детеныша", - рассказала биолог.

По ее словам, волонтеры группы помощи морским животным "Друзья океана" могут в естественной среде освободить детеныша косатки. "Мы связались с "Друзьями океана", у которых есть опыт в таких ситуациях, они помогали снять веревку с горбатого кита в Териберке и регулярно снимают веревки с тюленей, у них есть теоретические знания, практические и инструменты. По моим представлениям, это сейчас единственные люди, которые могут как-то помочь, мы с ними на связи", - рассказала Ивкович.

4 и 5 июля в районе мыса Шипунский была встречена семья косаток с новорожденным детенышем в возрасте до шести месяцев. На теле новорожденной косатки было замечено кольцо упаковочной ленты, плотно надетой на переднюю часть тела. По мнению биологов, травмирование является следствием проблемы загрязнения океана отходами человека и несет непосредственную угрозу жизни косатки.