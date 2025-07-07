Во Владивостоке 7 июля температура вновь достигла исторического максимума

С начала лета уже трижды в городе были побиты температурные рекорды на конкретные даты

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Воздух во Владивостоке 7 июля прогрелся для рекордного на эту дату значения в плюс 31 градус, последний раз зафиксированного в 1973 году. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе.

"Во Владивостоке вчерашний день прошел при малооблачной погоде. Высокая температура из-за низкой влажности в 40% переносилась легко. Максимальная температура достигла исторического максимума 1973 года в плюс 31 градус, но не перекрыла его", - сообщила Коридзе.

Ранее гидрометцентр предупредил об аномальной жаре с 3 по 8 июля на значительной территории Приморского края. В Приморском крае в течение последних двух недель отмечалась особенно жаркая погода. Региональный гидрометцентр регистрировал температуру воздуха выше среднего климатического значения на 7 градусов. С начала лета уже трижды во Владивостоке были побиты температурные рекорды на конкретные даты.