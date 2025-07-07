На Камчатке почти вдвое увеличили выплаты на покупку авто для семей с семью детьми

Как рассказали в краевом правительстве, сумму увеличили с 1,3 миллиона до 2,5 миллиона рублей, потому что за 1,3 миллиона машину для большой семьи не купить

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июля. /ТАСС/. Семьи на Камчатке, в которых родился седьмой и последующий ребенок, получат выплату в размере 2,5 млн на покупку автомобиля, при этом ранее ее размер составлял 1,3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в краевом правительстве.

"Еще одно направление, которое мы решили привести к реальному положению дел, связано с единовременной выплатой на приобретение автомобиля. Во-первых, мы решили распространить на семьи, где воспитывается семь, а не восемь, и более детей. И увеличить сумму практически в два раза: с 1,3 миллиона до 2,5 миллиона рублей, потому что за 1,3 миллиона сейчас машину для большой семьи не купишь", - рассказали в правительстве Камчатки.

С 2024 года в регионе многодетные семьи на Камчатке, имеющие право на получение земельного участка, могут получить вместо него денежную выплату. Этим правом воспользовались уже более 150 семей. Семьям, где с начала 2024 года появился третий или последующие дети, предоставляется субсидия в размере миллиона рублей на погашение ипотеки.