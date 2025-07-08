Рособрнадзор с помощью ИИ выявил 65 работ на ЕГЭ, в которых не совпадает почерк

Материалы направили в органы исполнительной власти

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) выявил 65 работ на ЕГЭ, почерк в которых отличается от почерка в бланках итогового сочинения и других экзаменационных работах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Мы проводим анализ почерков участников экзаменов с помощью искусственного интеллекта. По состоянию на 2 июля 2025 года анализ образов экзаменационных работ с помощью ИИ выявил 65 работ, почерк в которых отличается от почерка в бланках итогового сочинения и других экзаменационных работах. Материалы направлены в органы исполнительной власти", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в 2024 году работ с различающимся почерком было меньше (39 случаев). Кроме того, с 2020 года ИИ также используют для наблюдения за нарушениями в пунктах проведения ЕГЭ.

"Мы используем технологию машинного зрения, работающую на основе нейронной сети, для выявления по видеозаписи возможных нарушений, которые затем передаются для анализа онлайн-наблюдателям. В 2025 году нейросеть поставила 803 метки о нарушениях, которые были одобрены модераторами", - уточнили в Рособрнадзоре.