В Узбекистане мужчину приговорили к 3 годам 1 месяцу тюрьмы за участие в СВО

Законодательство республики предусматривает наказание по статье УК "Наемничество" до 10 лет лишения свободы

ТАШКЕНТ, 8 июля. /ТАСС/. Суд в Андижанской области Узбекистана приговорил 41-летнего гражданина республики, проходившего в России службу по контракту, к 3 годам 1 месяцу лишения свободы по статье "Наемничество". Об этом сообщил новостной портал UzNews.uz со ссылкой на приговор суда.

По его сведениям, гражданин приехал в 2023 году на заработки в Назрань (Ингушетия). Затем он подписал контракт на военную службу и участвовал в боевых действиях с апреля по декабрь 2024 года. За этот период он получил несколько ранений, а после был отправлен в краткосрочный отпуск. Во время отпуска его задержали из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, и он был депортирован на родину. В Узбекистане мужчина пришел к правоохранителям с повинной, а потом предстал перед судом. Суд признал его виновным по п. 1 ст. 154 Уголовного кодекса республики ("Наемничество"), отправив мужчину в колонию на 3 года и 1 месяц.

Законодательство Узбекистана предусматривает наказание по этой статье УК до 10 лет лишения свободы.