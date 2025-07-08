Рособрнадзор объяснил причины снижения среднего балла на ЕГЭ по русскому языку

Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что это связано с изменениями, которые были внесены в экзамен в 2025 году

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2025 году снизился на 3 и предварительно составил 60,7, это связано с изменениями, которые внесли в экзамен в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Русский язык - снижение среднего тестового балла на 3 балла, сокращение 100-балльников, стабильность доли высокобалльников. Это связано с теми изменениями, которые были внесены в экзамен в этом году, чтобы повысить его объективность и исключить возможность использования разного рода домашних заготовок", - сказал он.

В частности, был изменен формат сочинения. Так, в этом году в сочинении давалась четкая формулировка темы. "Ранее экзаменуемые сами формулировали проблему, поднятую автором текста, что иногда давало возможность участникам притянуть удобную для себя проблему и воспроизвести одно из "золотых" репетиторских сочинений по предельно обобщенной проблематике, например, "универсальные" сочинения к любому тексту о Великой Отечественной войне, семье и семейных отношениях, природе", - пояснил Музаев.

Кроме того, в сочинении исключили использование при аргументации примеров из комиксов, аниме, манги, компьютерных игр. Это отразилось на результатах тех участников, которые не имеют иного читательского опыта, а привести иные аргументы они затруднились. Также на снижение результатов по русскому языку повлияло повышение внимания к критерию грамотности в письменной речи.

"В повседневной речевой практике школьников следование нормам современного русского литературного языка, к сожалению, не является приоритетным. Для подготовленных участников, имеющих хороший читательский багаж и умеющих грамотно излагать свои мысли эти изменения проблем не составили, что мы видим по стабильному числу высокобалльников", - подчеркнул глава Рособрнадзора.

По социально-гуманитарным предметам в целом результаты стабильны, добавил Музаев. При этом сократилась доля участников, не преодолевших минимальный порог по профильной математике - на 3%, биологии - на 1%, химии - на 1,7%, физике - на 1, 6%.