В Пекине начал работу всемирный конгресс высокоскоростных железных дорог

Тема мероприятия - "Высокоскоростной железнодорожный транспорт: инновации и развитие для лучшей жизни"

ПЕКИН, 8 июля. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. человек из более чем 30 стран принимают участие в 12-м Всемирном конгрессе по высокоскоростному железнодорожному транспорту, который во вторник утром открылся в Пекине. Это масштабное мероприятие продлится четыре дня.

Тема мероприятия, которое проходит в пекинском Национальном выставочном центре, - "Высокоскоростной железнодорожный транспорт: инновации и развитие для лучшей жизни". Организаторами выступают Китайская государственная железнодорожная корпорация и Международный союз железных дорог (UIC).

На церемонии открытия выступили вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин, министр транспорта Китая Лю Вэй, председатель UIC Алан Бероуд, президент Китайской государственной железнодорожной корпораций Сун Сюдэ, представители высшего руководства Лаоса, Киргизии, Монголии и Узбекистана.

Как заявил Чжан Гоцин, транспорт - "жизненно важная артерия экономики, связующее звено цивилизации". "Китай будет и впредь придерживаться принципа взаимодействия с миром в соответствии с духом времени, руководствоваться концепцией совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования [объектов], делиться с другими странами своими достижениями в области развития высокоскоростных железных дорог, сообща вносить вклад в их глобальное развитие", - подчеркнул он.

По словам вице-премьера, к 2024 году протяженность высокоскоростных железных дорог в КНР достигла 48 тыс. км, что составляет более 70% от их общей протяженности в мире. "Китай полностью овладел ключевыми технологиями в трех основных областях: строительство высокоскоростных железных дорог, производство оборудования и управление эксплуатацией", - добавил он.

Первый Всемирный конгресс по высокоскоростному железнодорожному транспорту состоялся в 1992 году. Он проводится раз в два-три года. Цель этих мероприятий глобального характера - обмен международным опытом, демонстрация национальных достижений в указанной отрасли. Пекин принимает масштабную конференцию второй раз - седьмой по счету форум проходил здесь в 2010 году.